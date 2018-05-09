Dere taştı! Hayvanlar telef oldu

Diyarbakır’da 1 haftadır etkisini gösteren yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Ergani ilçesine bağlı Akçoban ve Yukarı Bitikçi köylerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu 3 evi ve besi alanlarını su basarken 5 hayvan telef oldu, ekinler zarar gördü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü de Diyarbakır ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.