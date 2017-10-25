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Dere taştı, yollar sular altında kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde derenin taşması sonucu yollar sular altında kaldı.

Dere taştı, yollar sular altında kaldı

25 Ekim 2017 18:52
Dere taştı, yollar sular altında kaldı - Tıkla İzle

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehrin bazı kısımlarında su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar Kaynarca ilçesini de vurdu. Kaynarca Konak Mahallesi üzerinde bulunan Seyran Deresi aşırı yağış dolayısı ile taştı. Derenin taşması sonucu civarda bulunan yollar adeta göle döndü. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Derenin taşması sonucu bazı işyerlerini de su bastı. 

Murat Hazer

 

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