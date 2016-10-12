Diyarbakır Valiliği’nde yapılan açıklamada, yakalanan 2 şüpheli hakkında işlemlere başlanıldığı belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Dicle, Döğer Jandarma Karakol Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilmiş. Dicle, Hani yolu Şehit Aziz Sağlam mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Hani istikametinden gelmekte olan beyaz renk ticari araç durdurulmak istenmiş ancak aracın tüm uyarılara rağmen durmayarak hızla Dicle istikametine doğru kaçması üzerine yapılan takip sonucunda araç, Dicle ilçe girişinde yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan kontrolde, kurumuş halde kenevir bitkisine ait parçaların bulunması üzerine yakalanan şüpheli şahıslarla yapılan görüşme sonucunda Dicle, Hani ilçeleri arasında kalan bir bölgede bulunan dere yatağının içerisine uyuşturucu maddeleri bıraktığını söylemeleri üzerine şüpheli şahıslarla birlikte olay yerine gidilmiş, bahse konu yerde yapılan aramada siyah poşetler içerisinde otların arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde 164 kilogram kubar esrar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuş, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.