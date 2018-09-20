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Dere yatağında ruhsatlı inşaat

Dere yatağında ruhsatlı inşaat
Dere yatağında ruhsatlı inşaat

Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Deresi kenarında yapımı süren ve basında kaçak olduğu iddia edilen inşaatın sahibi kendini savunarak dere yatağına yaptığı inşaatın ruhsatlı olduğunu savundu.

Dere yatağında ruhsatlı inşaat - Tıkla İzle

Rize'nin Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin İlçesi arasında bulunan Fırtına Vadisi üzerinde tespit edilen, içlerinde işletmelerin de bulunduğu 26 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı. Bu kaçak yapılardan biri olduğu iddiasıyla basında yer alan Fırtına Deresi kenarındaki inşaatın sahibi Ziya Memişoğlu, yaptıkları inşaatın kaçak değil ruhsatlı olduğunu savundu. 

Söz konusu inşaat hakkında DSİ başta olmak üzere gerekli yerlerden gerekli izinleri aldıklarını dile getiren Memişoğlu “Burada yapılan güzel bir yatırım var, konsept bir proje var. Bizim projemiz ile ilgili medya da haberler çıktı. Hiç kimse tutupta milyonlarca liralık yatırımı kaçak gösteremez. Bizim ruhsatımız olamasaydı, tapulu arazimiz olamasaydı, biz burada böyle bir işe girişmezdik” ifadelerini kullandı.  

Hasan Fehmi Demir

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