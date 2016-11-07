Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada dereye düşen mikserin içerisinde bulunan şoför çevredeki vatandaşların yardımıyla böyle kurtarılırken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kamyonun camını kırarak şoförü çıkartmaya çalışan bir vatandaşın çabaları yetersiz kalınca bu defa kamyonun arka kısmını da kırıyor. Kepçe yardımıyla dereye inen bir başka vatandaşla birlikte aracın şoförünü mikserden yaralı bir şekilde çıkarmayı başaran vatandaşlar, tekrar kepçe yardımıyla sürücüyü ambulansa götürüyor.

