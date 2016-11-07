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Derede can pazarı amatör kameraya böyle yansıdı

Artvin’de meydana gelen kazada dereye düşen mikserin içinde bulunan şoförün kurtarılma anı amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Derede can pazarı amatör kameraya böyle yansıdı

07 Kasım 2016 16:04
Derede can pazarı amatör kameraya böyle yansıdı - Tıkla İzle

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada dereye düşen mikserin içerisinde bulunan şoför çevredeki vatandaşların yardımıyla böyle kurtarılırken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kamyonun camını kırarak şoförü çıkartmaya çalışan bir vatandaşın çabaları yetersiz kalınca bu defa kamyonun arka kısmını da kırıyor. Kepçe yardımıyla dereye inen bir başka vatandaşla birlikte aracın şoförünü mikserden yaralı bir şekilde çıkarmayı başaran vatandaşlar, tekrar kepçe yardımıyla sürücüyü ambulansa götürüyor.
 


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