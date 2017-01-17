Edinilen bilgiye göre, olay Karacasu yolu üzerinde bulunan Ilıcakınık Köyü’nde meydana geldi. Dünden beri haber alınamayan 58 yaşındaki Murat Abacı’nın yakınları bölgede yaptıkları aramada şahsın 14 BH 972 plakalı aracını buldular. Jandarma ekiplerinin yaptıkları aramada, Murat Abacı'nın Mudurnu deresinde cansız bedenine ulaştılar.

Bolu Belediyesi itfaiye ekipler tarafından dereden çıkartılan Abacı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bülent Velioğlu