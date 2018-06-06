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Deredeki balık ölümlerine vatandaşlardan tepki

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen Çark Deresinde toplu balık ölümlerinin meydana gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Deredeki balık ölümlerine vatandaşlardan tepki

06 Haziran 2018 19:05

Dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesinden geçen Çark Deresinin üstü köpükle doldu. Sabah saatlerinde Çark Caddesi üzerinde çok sayıda balık ölülerini gören vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi. Bu olayın her sene olduğunu belirten vatandaşlar, bunları yapanların cezalandırılmasını istedi.

“Çoğu kişi balık tutmaya geliyor” 

Balık tutmak için Çark Deresine geldiğini söyleyen Burak Çalday, balıkların dere üzerinde yüzdüğünü gördüğünü belirtti. Çalday, “Doğma büyüme buralıyım, 32 Evler’de doğdum. Balıklar burada tam çoğalıyor derken balıklar dereye salınan kimyasallar sebebiyle ölüyor. 32 Evler Mahallesi’nde çoğu kişi burada her akşam balık tutmaya geliyor. Ama tam balık çoğaldı diyoruz, balıklar ölüyor ne yapıyorlarsa. Bir daha bekliyoruz balıklar olsun diye. Dereye balık tutmaya geldik, balıkları suyun üzerinde gördük” dedi. 

Amatör balıkçı Mehmet Uslu ise, “Dün akşam suyun üzerinde köpük oluşmaya başladı. Bu her sene oluyor bizde balık ölümlerinin başlayacağını anladık. Ama şuanda suyun debisi yüksek. Sabah arkadaşım telefon etti ve derenin üzerinde bir sürü balığın öldüğünü söyledi. Bizde oraya gittiğimizde gördük durumu. Suyun rengi değişti. Suyun debisi düştüğü, oksijen kalmadığı zaman burada ne kadar balık varsa Yazlık Köprüsüne kadar hiçbir balık kalmıyor ölüyor hepsi. Büyük ihtimal kimyasal fabrikalardan kimyasal atık salıyorlar ya da yukarılarda bahçeler, parklar var kimyasal veya zirai zehir olabilir yani bu her sene yaşanıyor burada. Çocuklar eğlenmeye, balık tutmaya eğliyorlar buraya ama balıklar ölüyor. Her sene tekrarlıyor bu olay. Devletimiz inşallah bunu yapanları bulur ve gereken cezayı verir. Hak eden hak ettiğini bulsun” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek 

 

 

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