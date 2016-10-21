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Dereköy'de bir araçta 3 adet kalaşnikof bulundu

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’dan Bulgaristan tarafından Türkiye’ye giriş yapan bir otomobilde gizlenen 3 adet kalaşnikof, 9 adet tabanca 2 bin 400 adet kaleşnikof ve tabanca mermisi ele geçirildi.


21 Ekim 2016 19:55

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Ekipleri şüphe üzerine yabancı plakalı Türk uyruklu H.G. yönetimindeki bir aracı durdurdu. Dereköy Gümrük Muhafaza ekipleri yaptıkları detaylı aramada aracın kapı içlerine gizlenmiş 3 adet “kaleşnikof” olarak bilinen uzun namlulu silah ile 9 adet tabanca ile bunlara ait mermiler bulundu. Silahlardan bazısının dolu olduğu bildirildi. 

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde x-ray taraması yapılan araçta bagajda gizlenmiş vaziyette silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, H.G. isimli şahıs gözaltına alındı.
 

Tamer Yavuz


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