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Dereler buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu’da dereleri dondurdu.

Dereler buz tuttu

28 Kasım 2016 11:45

Oltulu doğa severler her hafta yapmış oldukları doğa yürüyüşünde bu hafta soğuk hava nedeniyle zorlandılar. Doğa sever Avukat Muharrem Kalyon, “Kış erken geldi. Müthiş bir ayaz var. Yürüyüş yolumuzdaki derelerin bütünü buz tutmuş olduğunu gördük. Etrafta kar yok ama çok soğuk bir hava var” dedi.

Doğa sever emekli öğretmen Osman Aslan ise, “Bugünkü yürüyüşümüzde özellikle çevremizdeki derelerden geçerek gidiyoruz. Havaların soğuk olması nedeniyle bütün dereler buz tutmuş fakat bunun da bir güzelliği var çok güzel bir görsel görüntü oluşturmuş. Bütün yürüyüşçü arkadaşlarımızı bu yörelerdeki yürüyüşlerimize davet ediyoruz. Yazın olduğu kadar kışın da ayrı bir güzelliği var bizler de bu güzellikleri elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

Doğa severler tamamen buz tutan deredeki buzu baltayla kırarak doğadaki hayvanlar su içebilsin diye suyun dışarı akmasını sağladılar.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, karlı buzlu havalar


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