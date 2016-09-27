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Dereler düğün fotoğraflarına dekor oldu

Rize’nin coşkuyla akan, türkü ve hikayelere konu olan dereleri düğün fotoğrafları içinde profesyonel fotoğrafçılara dekor oldu.

Dereler düğün fotoğraflarına dekor oldu

27 Eylül 2016 09:33
Dereler düğün fotoğraflarına dekor oldu - Tıkla İzle

Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde evlenerek hayatlarını birleştiren İsmet ve Gülcan Karatay çifti, düğün fotoğraflarını Fındıklı Deresi’nde çektirdiler. Gelinlik ve damatlıkla buz gibi dereye inen çift debisi yüksek suya rağmen derenin içerisinde objektiflere en mutlu anlarını ölümsüzleştirecek pozları verdiler.

Rize’de farklı çalışmaları ile dikkat çeken fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, derelerin Rizeliler'in hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek “Rizeli olarak bizlerin bazı değerleri var. Mesela bunlardan bir tanesi yağmur. Bir diğeri derelerimiz, denizimiz ve ormanlarımız. Dolayısı ile bizde en özel günlerimizden bir tanesi olan düğün günümüzde bu değerlerimiz ile beraber fotoğraf çekiyoruz. İsmet ve Gülcan en özel günlerinde kendileri için değerli olan derelerini konu etmek istediler bizde onları fotoğrafladık” dedi. 

Göktürk Fırat


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