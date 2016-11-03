Fındığın üzerinde oyunlar oynadığını, 2016 yılının fındık için kapkara bir sezon olduğunu ifade eden Okusal, “2016 yılı, fındık üreticilerimiz açısından kapkara bir yıl olarak kabul edilebilir. İlkbahar aylarındaki don ve fırtına felaketiyle sarsılan üreticilerimiz, külleme hastalığı ile sallanmış, rekoltenin az oluşu sebebiyle eğilmeye başlamış, fındık fiyatlarında yaşanan bu korkunç düşüklük ile birlikte adeta yıkılmıştır. Bütün bir yıl vaktini, kuvvetini, parasını ve alın terini fındığa yatıran, ona gözü gibi bakan üreticimiz, gerçek bir kabus yaşamaktadır. Temennimiz, fındıktaki tüm sorunların çözüme kavuşması, milletin birer efendisi olan fındık üreticilerimizin bu bitmeyen kabustan uyandırılmasıdır” dedi.

“Son yıllarda başımıza büyük bir bela olan külleme hastalığının olumsuz etkilerini bu yıl çok acı bir şekilde görmekteyiz” diyen Okusal, “Bu sezon hastalıktan etkilenen fındık ağaçlarımız meyvelerini olgunlaştıramadan birer birer döktü. Normalde 1 ton fındık toplayan üreticimizin çuvalları bu yıl bomboş kaldı. Önümüzdeki sezona gelmeden fındık konusunda çözülmesi gereken en önemli sorunlardan olan külleme hastalığı ve mücadelesi kapsamında araştırma enstitülerimizin, üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın hızlı adımlar atması, bu konu hakkında çalışma yapanların desteklenmesi, bilimsel araştırmaların ışığında bu hastalık ile ilgili devlet kontrolünde acil bir eylem planı oluşturulması gerek. Tüm fındık sahalarını içerisine alan topyekun mücadele tedbirlerinin alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Fındığın olmadığı bir sene içerisinde fındık fiyatlarının 11-12 TL civarında gezmesinin hiç kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Okusal, “Fındık üreticilerimiz dört bir yandan köşeye sıkışmış durumdadır. Birçoğu fındık üretimindeki sürdürülebilirliği sağlamak için borç altına girmiş, bahçelerini terk etmemiş, fındığa sıkı sıkı sahip çıkmış lakin emeklerinin karşılığı, tekelci şirketlerin insafına bırakılmıştır. Yabancı şirketler serbest piyasa kamuflajı altında fındık üreticilerimizin alın terlerini hiçe saymakta, karlarına kar katmaktadırlar” diye konuştu.