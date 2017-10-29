Dereye düşen araçtaki kadını itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki düğüne katıldıktan sonra evlerine dönmek için 07 NOP 03 plakalı aracıyla yola çıkan Kadir Zararsız, Yeniköy Mahallesi Saçkesiği mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek Delice Çayı'na sürüklendi. Devrilmeyen ancak suyun içinde hareket kabiliyetini yitiren araçta mahsur kalan Kadir Zararsız ve eşi, telefonla Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldıktan sonra şiddetli yağış nedeniyle yükselen çayda sürüklenme ihtimali olan araçta bulunan karı kocayı tahliye etti. Beline ip bağlanan kadın, beline kadar gelen suyun içinden itfaiye ekibinin yardımıyla karaya çıkartıldı.

Erdal Anak