Dereye düşen çocuğu köylüler kurtardı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde dün akşam saatlerinde 3 yaşlarında bir çocuk tahta köprüyü kullanıp karşıya geçmeye çalıştığı esnada dere yatağına düştü. 3 yaşındaki Ömer Ecer köyden geçen dere yatağından yaklaşık 500 metre sürüklendi. Çoban olan birinin fark etmesiyle köylülere haber verilmesi üzerine arama başlatan köylüler, çocuğu düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ilerde akıntıda ilerlerken buldu. Derenin azgın sularından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Köylülerden Servet Ecer, derenin Habur Çayı'na yetişmesine 20 metre kala çocuğu kurtardıklarını söyledi. Ecer, "Azgın Habur Çayına yaklaşık 20 metre kala çocuğu kurtardık. Köylüler rahat nefes aldı. 20 metre daha gitmiş olsaydı. Azgın Habur Çayının akıntısına kapılıp kaybolabilirdi. Evinden çıkıp oynamak için gittiği köprüden düşen akrabamız olan bu çocuk bir genç sayesinde fark edildi. Ve biz köylülere söyledi. Hepimiz dereye koştuk yaklaşık 500 metre suda sürüklendi. Biz kurtardık. Hastaneye götürdüler durumu iyi Allah’a şükür" diye konuştu.

Serdar Gükçe

