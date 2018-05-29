Diğer
Kategoriler

Dereye düşen şahsı ağaç dalı uzatarak kurtardı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Kumla Deresi’nde meydana geldi.

Dereye düşen şahsı ağaç dalı uzatarak kurtardı

29 Mayıs 2018 14:21

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Kumla Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dere üzerinde bulunan köprüden dereye düşen ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, denize doğru gitmeye başladı. Şahsın dereye atladığını gören Murat Ay isimli vatandaş, hemen derenin kenarına koştu. Denize doğru ilerleyen şahısı Murat Ay, bir ağaç dalını uzatarak kurtardı. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.  

Murat Kanber - Uğur Konuk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç