Dereye düşen sokak köpeğini kurtarmak için kıyafetleriyle suya girdi

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesi Vilayet Caddesi'nden geçen Sacır Deresi'ne bir köpek düştü. Köpeğin suya düştüğünü gören temizlik işçisi, kıyafetleri ile birlikte suya girdi. Akıntıya kapılan köpeği yakalayan işçi, hayvanın suda sürüklenmesini önledi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, köpeği dışarı çıkarmak için kurtarma operasyonu başlattı. Derenin içerisine bir merdiven uzatan ekipler, ardından ise halat sarkıttı. Suyun içerisindeki temizlik işçisi Cemal Aslan tarafından halata bağlanan köpek, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenden yukarıya çekildi.

Çevredeki vatandaşların kurtarılan sokak köpeğini sevmeleri dikkat çekerken, ölümden dönen köpeğin ise teşekkür edercesine sakin duruşu şaşırttı.

Temizlik işçisi Aslan ise köpeği kurtardıktan sonra elbiselerini kurutmak için olay yeri yakınlarındaki belediye binasına geçti.