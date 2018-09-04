Dereye giren 2 kardeş boğuldu

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde M.A.A. (16) ve D.A (15) isimli kardeşler, serinlemek için Geçimli köyü yakınından geçen dereye gidi. Bir süre sonra M.A.A ve D.A.’yı hareketsiz halde suyun yüzeyinde gören vatandaşlar jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler. M.A.A ve D.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, 2 kardeşin cenazesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen M.A.A ve D.A’nın ailesi sinir krizleri geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenan Çakır

