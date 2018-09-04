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Dereye giren 2 kardeş boğuldu

Ağrı’nın Tutak ilçesi ilçesinde 2 kardeş girdikleri derede boğuldu.

Dereye giren 2 kardeş boğuldu

04 Eylül 2018 20:04

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde M.A.A. (16) ve D.A (15) isimli kardeşler, serinlemek için Geçimli köyü yakınından geçen dereye gidi. Bir süre sonra M.A.A ve D.A.’yı hareketsiz halde suyun yüzeyinde gören vatandaşlar jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler. M.A.A ve D.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, 2 kardeşin cenazesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen M.A.A ve D.A’nın ailesi sinir krizleri geçirdi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenan Çakır
 

 

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