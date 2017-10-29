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Dereye uçan kamyondan güçlükle çıkartıldı

Giresun’un Görele ilçesinde virajı alamayan beton mikseri, dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaklaşık 30 metreden dere yatağına uçan araçtaki yaralıyı vatandaşlar kurtarmak için adeta seferber oldu.

Dereye uçan kamyondan güçlükle çıkartıldı

29 Ekim 2017 14:26

Kaza Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü Atatürk Karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Görele’den Aydınlar Köyü istikametine seyir halindeki beton mikseri Gültepe Köyünde virajı alamayarak dereye uçtu. Kazada beton mikseri sürücüsü Mustafa Dede, yaralandı. Yaralı olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Görele İtfaiyesi ve vatandaşlar tarafından güçlükle dere içinden çıkartılırken, yaralı sürücü ambulansla Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu için Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Öte yandan dereye uçan beton mikseri vinç ve iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

Bekir Öztürk
 

Etiketler: dere, kamyon

 

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