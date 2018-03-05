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Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde virajı alamayıp dereye uçan otomobil sulara gömülürken, sürücüsü içerisinde feci şekilde can verdi. Otomobil saatler süren çalışmanın ardından dereden çıkarılabildi.

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

05 Mart 2018 01:23

Kaza Çiğdemli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rıfat Karaman (56) idaresindeki 67 EC 313 plakalı otomobili ile Ormanlı Beldesi istikametine seyir halinde iken Çiğdemli Köyü çıkışında virajı alamayarak dereye uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 sağlık görevlileri olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri debisi yüksek olan suyun ortasında kalan otomobile ulaşmak için uzun süre çaba göstermesine rağmen bir türlü başarılı olamadı. İplerle otomobile ulaşılamayacağı anlaşılınca olay yerine vinç çağırıldı.

Otomobil vinç yardımı ile dereden çıkarılırken Rıfat Karaman’ın cansız bedeni otomobilin içerisinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekipleri aracın üst kaportasını kesip açarken sağlık görevlileri Karaman’ın öldüğünü belirledi.

Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minübüste şoförlük yaptığı öğrenilen Karaman’ın cansız bedeni savcılığın olay yerine yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastranesi’ne kaldırıldı. 

Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise aynı virajdan daha öncede 4-5 tane araç uçtuğunu belirterek yetkililerin önlem almalarını istedi.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
 

 

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