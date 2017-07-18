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Dergilik 6 aylık rakamlarını açıkladı

Dijital dergi platformu Dergilik, son altı ayda 2.1 milyon kişi uygulamayı indirilirken, 7.2 milyon adet dergi okundu.

Dergilik 6 aylık rakamlarını açıkladı

18 Temmuz 2017 11:34

Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik'ten yapılan açıklamada, son altı ayda 2 milyon 99 bin 279 kişi Dergilik uygulamasını indirilirken, 7 milyon 239 bin 575 adet dergi okundu. Dergi okuyucuları uygulamayı en çok Cuma günleri saat 06.00-08.30 saatleri arasında kullanırken, indirilen dergi sayısı, Ocak ayından bugüne yüzde 280 oranında arttığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, Dergilik aboneleri, aylık ortalama bir dergi fiyatına 300’den fazla dijital yayına erişim ve okuma imkanına sahip oldurken, sadece Turkcell değil, tüm operatörlerin kullanabildiği kaydedildi.

Haziran’da yüzde 10 arttı

Açıklanan verilere göre; platformdan Haziran ayında 2 milyon 100 bin 494 dergi okundu. Dergi okuma oranı bir önceki aya göre yüzde 10.28 artış gösterdi. Önceki aylarda olduğu gibi, Haziran’da da mizah ve eğlence kategorilerindeki dergiler en çok okunan yayınlar olarak listelendi. Haziran’da 170 bin 904 indirme rakamına ulaşan Leman dergisi, en çok okunan dergi oldu. Leman’ı sırasıyla, 166 bin 705 okunma sayısıyla Uykusuz ve 143 bin 416 okunmayla Ramazan Bülteni dergileri takip etti. 

Etiketler: Dergilik


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