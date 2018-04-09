Turkcell'in dijital yayın platformu ‘Dergilik' Mart ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre uygulamada Mart'ta 3.4 milyon dergi ve 896 bin gazete okundu ve şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar 2018’in yılbaşından bu yana yaklaşık 12.7 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaşmış oldu.

Yayın sayısı 563’e ulaştı

Dergilik, Mart ayında da çok sayıda yayın, uygulamadaki yerini aldı. Mart’ta yeni katılan 53 yeni gazete ve dergileriyle birlikte, uygulama üzerinden 474 dergi ve 89 gazete ile toplam 563 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. Mart 2018 itibariyle Dergilik uygulaması 7.3 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.