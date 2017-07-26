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Dergilik uygulamasına gazeteler eklendi

Dijital dergi platformu Dergilik uygulamasına 'Gazetelik bölümü' eklendiği açıklandı. Gazetelik bölümünde yer alan Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerini de tek bir uygulama üzerinden okuyabilecek.

Dergilik uygulamasına gazeteler eklendi

26 Temmuz 2017 13:44

Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik, gazetelere de artık erişim sağlanabildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, uygulamaya eklenen 'Gazetelik bölümü' ile kullanıcılar, dergilerin yanı sıra Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerine de tek uygulama üzerinden okuyabilecek.

Tüm operatör kullanıcılarına açık uygulama

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcıların kullanabildiği belirtilen Dergilik’te uygulamayı indiren herkes Milliyet ve Vatan gazetesi ile 300’den fazla dergiyi ücretsiz okuyabileceği kaydedilirken, dileyen Dergilik okurları abone olmadan da tek bir dergi satın alıp okuyabiliyorlar.

Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni öneriler de sunuyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. 

Etiketler: Dergilik


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