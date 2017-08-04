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Dergilik'e dahil olan gazeteler ilk hafta saatte 400 defa okundu

Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik, Temmuz'da gazeteleri de bünyesine ekledi. Uygulama üzerinden ilk hafta saatte 400'den fazla toplamda 72 bin 793 adet gazete okundu. Temmuz'da indirilen dergi sayısı ise 1 milyon 597 bin 710'a ulaştı.

Dergilike dahil olan gazeteler ilk hafta saatte 400 defa okundu

04 Ağustos 2017 10:01

Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik, Temmuz itibarıyla gazeteleri de bünyesine ekledi. İlk aşamada Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerinin eklendiği gazetelik bölümünden ilk bir hafta saatte 400'den fazla, toplamda 72 bin 793 adet yayın okundu. Temmuz'da indirilen dergi rakamı ise 1 milyon 597 bin 710'a ulaştı. Dergilik'te yer alan dergi sayısı ise dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, kadın ve erkek yayınlara 9 kategoride toplam 328'e ulaştı. Dergilik'te en çok okunan yayınlar mizah dergileri oldu. Temmuz'da Uykusuz 121 bin 238 adet'le en çok takip edilen dergi olarak zirvede yer aldı. İkinci sırada 102 bin 88 adet'le Leman, üçüncü sırada ise 50 bin 975 adet indirme sayısına ulaşan National Geographic dergileri yer aldı.

Makale özelliğiyle tüm yayınları hızlıca oku
Dergilik'in renkli ana sayfası, güncel yayınların içeriğine de anında göz atmayı mümkün kılıyor. Ana sayfada yer alan ve tüm kullanıcılara açık olan ‘makale' uygulaması sayesinde, en sevilen ve takip edilen yayınların en göze çarpan yazıları hızlıca okunabiliyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.
 

Etiketler: turkcell


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