Diğer
Kategoriler

Dergilik’te Ağustos ayında 1 milyon gazete okundu

Dijital yayın platformu Dergilik uygulamasından bir ayda tam 1 milyon 115 bin gazete okunduğu açıklandı.

Dergilikte Ağustos ayında 1 milyon gazete okundu

08 Eylül 2018 10:43

Turkcell'in Dijital yayın platformu Dergilik, Ağustos ayını da rekor kırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada; daha önce bir ayda 5 milyonu aşan indirme sayısıyla rekor kıran uygulamada bu ay 1 milyondan fazla gazete okundu. Ağustos’ta 4 milyon 492 bin dergi ve 1 milyon 115 bin gazete, Dergilik üzerinden okuyucularla buluştu. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 37 milyon 526 bin içerik indirildi. 

Tek uygulama, 1700 yayın 

Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan uygulama, dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşırken, bine yakın yabancı dergiyle birlikte toplam yayın sayısını bin 700’e ulaştırdı. Online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale gelen uygulamaya sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç