Dergilik'te okunan dergi ve gazete sayısı 510'a ulaştı

Türkiye’de önemli bir adımla dijital yayıncılığa başlayan 'Dergilik' uygulamasında Şubat'ta 3.2 milyon dergi ve 854 bin gazete okunurken, şu ana kadar telefon ve tabletine uygulamayı indiren 2.2 milyon kullanıcı toplamda 4.1 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı.

Yayın sayısı 510’a ulaştı

Türkiye'de yayıncılık sektöründe önemli bir canlanma etkisi oluşturan Dergilik’e katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden 436 dergi ve 74 gazete ile toplam 510 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldiği kaydedildi. 2018’in ilk iki ayında uygulama sayesinde yaklaşık 8.5 milyon yayın okuyucular tarafından indirildi.

Yapılan açıklamada, Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik sosyal medya hesaplarından da takip edilebileceği, uygulama ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebileceği kaydedildi.