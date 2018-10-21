Dergilik'ten sürpriz hediyeler

Dergilik, okuyucularına sürpriz hediyelerle teşekkür etmek amacıyla 35 okuyucusunu çeşitli hediyelerle ödüllendirecek. Yapılan açıklamaya göre; 15 Aralık'a kadar uygulama üzerinden dergi indiren kullanıcılar çekilişe katılmaya hak kazanacak. Kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar bir günde en fazla 10, 2 ay boyunca her gün Dergilik çekiliş kampanyasına katılarak toplam 620 çekiliş hakkı elde edebilecek.

Çekiliş sonucunda; 20 kişi Samsung'un son model telefonlarını ve 15 kişi de T-Tablet kazanacak. Kampanyaya Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve tüm operatör kullanıcıları katılabilecek. Kazanan talihliler ise 24 Aralık'ta Akşam Gazetesi'nde duyurulacak.

İlk kez indirenlere 1GB internet hediye

Ayrıca, platform yeni kullanıcılar için özel bir kampanya hazırlandı. Dergilik uygulamasını indirip ilk defa ücretsiz giriş yapanlar, 1 GB hediye internetin sahibi olacak.