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Deri imalathanesinde korkutan yangın

İstanbul Esenler’de bir deri imalathanesinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Deri imalathanesinde korkutan yangın

24 Aralık 2017 13:40

Edinilen bilgiye göre, Esenler Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bir deri imalathanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Pazar günü olması nedeniyle iş yerinde çalışan olmaması olası bir can kaybını önlerken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Emrah Kuş

Etiketler: Deri imalathanesi, yangın

 

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