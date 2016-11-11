Mardin'in Derik ilçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ve 2 koruması, PKK'nın kaymakamlık binasına gerçekleştirdiği saldırıda yaralanmıştı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından helikopter ile Gaziantep'e getirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Ersin Arslan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaymakam Safitürk, şehit oldu.

Safitürk'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ardından havayolu ile memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesine gönderileceği belirtildi.

2 kez hayata döndürüldüğü ortaya çıktı

Mardin'in Derik ilçesindeki bombalı saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede 2 kez yaşam fonksiyonları durmasına rağmen müdahale ile yaşama döndürüldüğü, son krizde ise kurtarılamadığı ortaya çıktı.

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'nın kaymakamlık binasına düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Muhammed Fatih Safitürk, Gaziantep'teki Ersin Arslan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaymakam Safitürk'ün yaşam fonksiyonları sabah saat 06.40 sıralarında durdu. Doktorların müdahalesi ile yaşama döndürülen Kaymakam Safitürk, bir süre sonra tekrar kriz geçirdi. Uygulanan şok tedavisi ile yeniden kurtarılan Kaymakam Safitürk'ün, 07.45 sıralarında üçüncü kez yaşam fonksiyonları durdu. Yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayan Kaymakam Safitürk şehit oldu.

Derik ilçe Belediyesine kayyum olarak atanan Safitürk'ün naaşının cenaze aracıyla Gaziantep Havalimanına, buradan da uçakla memleketi Sakarya'ya götürüleceği belirtildi.

Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Mehmet Bulut