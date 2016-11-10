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Derik Kaymakamı Safitürk 5 gün uyutulacak

Mardin’de uğradığı saldırı sonrası ağır yaralı olarak ambulans helikopter ile Gaziantep'e getirilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ameliyattan çıktı. Kaymakam Safitürk’ün ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde 5 gün uyutulacağı öğrenildi.

Derik Kaymakamı Safitürk 5 gün uyutulacak

10 Kasım 2016 20:42

Bugün öğle saatlerinde Derik Hükumet Konağı’nda yaşanan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ambulans helikopter ile Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'na getirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, daha sonra ambulansla Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kaymakam Safitürk ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta dalağı alınan Kaymakam Safitürk’ün baş, boyun ve karın bölgesinde ciddi yaralanmaların olduğu öğrenildi.
Öte yandan, hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün yoğun bakım ünitesinde 5 gün boyunca uyutulacağı ve tedavisinin devam edeceği belirtildi. 

Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç

Etiketler: Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk


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Toplam Yorum (1)

  • M.safitürk : 10 Kasım 2016, Perşembe 21:16
    01
    Amca oğluna Allahtan acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla
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