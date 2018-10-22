Derik Kaymakamı'nın şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme

Mardin'in eski Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açılan davada karar çıktı. Özel Kalem Müdürü Şerif Mesutoğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 5 tutuklu sanık da haklarında çeşitli cezalar verilip tahliye edildi.

Eski Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açılan ve 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, şehit kaymakamın ablası Zeynep Bakırkaya ve ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ün yanı sıra Vali Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan eski Özel Kalem Müdürü Şerif Mesutoğlu'nu 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırırken, tutuklu 5 sanık ise haklarında çeşitli cezalar verilip, yattıkları süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.