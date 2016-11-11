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Derik saldırısının ayrıntıları netleşiyor

Mardin'in Derik ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı terör saldırısında patlayıcının Hükümet Konağı'na bir bidonun içerisinde sokularak kaymakamın masasının altına bırakıldığı ve burada infilak ettirildiği ileri sürüldü.

Derik saldırısının ayrıntıları netleşiyor

11 Kasım 2016 09:42

Derik'te ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı terör saldırısının ayrıntıları netleşiyor. Saldırı ile ilgili çalışmalarını sürdüren polisin patlayıcıda metal kullanılmadığını ve saldırının plastik patlayıcı ile yapıldığını tespit ettiği ileri sürüldü. Bidonla binaya sokulan patlayıcının Kaymakam Safitürk'ün masasının altına yerleştirildiği ve burada infilak ettirildiği iddia edildi. Polisin patlayıcının içeriden alınan destekle binaya sokulduğu üzerinde durduğu öğrenilirken, kaymakamlık makamının bulunduğu binanın 2'nci katında güvenlik kamerasının olmadığı belirtildi.

Öte yandan, saldırının ardından ilçe genelinde başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. İlçede gözaltı sayısı 38'e yükselirken, şüphelilerden 13'ü İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise Mardin Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. 

Neriman Çelebi


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