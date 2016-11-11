Derik'te ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı terör saldırısının ayrıntıları netleşiyor. Saldırı ile ilgili çalışmalarını sürdüren polisin patlayıcıda metal kullanılmadığını ve saldırının plastik patlayıcı ile yapıldığını tespit ettiği ileri sürüldü. Bidonla binaya sokulan patlayıcının Kaymakam Safitürk'ün masasının altına yerleştirildiği ve burada infilak ettirildiği iddia edildi. Polisin patlayıcının içeriden alınan destekle binaya sokulduğu üzerinde durduğu öğrenilirken, kaymakamlık makamının bulunduğu binanın 2'nci katında güvenlik kamerasının olmadığı belirtildi.

Öte yandan, saldırının ardından ilçe genelinde başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. İlçede gözaltı sayısı 38'e yükselirken, şüphelilerden 13'ü İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise Mardin Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Neriman Çelebi