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Derik şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Mardin’in Derik ilçesinde, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerlerden 3’ü için tören düzenleniyor.

Derik şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

27 Eylül 2016 10:58
Derik şehitleri memleketlerine uğurlanıyor - Tıkla İzle

Derik-Kızıltepe karayolunun Derik ilçesi girişindeki Tepedağ köyü mevkiinde dün saat 08.30 sıralarında teröristlerle yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş ile Jandarma Uzman Çavuşlar Enes Kaya, Sedat Yıldız ve Mustafa Alparslan şehit olmuş, 4 asker ile 2 korucu yaralanmıştı. Şehitlerden Astsubay Darbaş ile Jandarma Uzman Çavuşlar Kaya ve Yıldız için uğurlama töreni düzenleniyor. Selen Kışlası’nda düzenlenen törene askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları katılıyor. Tören devam ediyor.
 

Etiketler: derik, mardin


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