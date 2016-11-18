Kaymakam Kafkas, yeni görevini sosyal medya hesabından "Talebim doğrultusunda Mardin Derik ilçesine atandım. Teröre İnad Zeytin Projelerine devam. Ruhun Şadolsun @safiturk" ifadeleriyle duyurdu. Kaymakam Kafkas, yaptığı açıklamada Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Kendi isteğimle atamamı istedim. Devletin kaymakamı olarak çalışmaktan ve hizmet etmekten büyür gurur ve şeref duyuyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde Torul Kaymakamlığı’ndan ayrılarak yeni görev yerim olan Derik Kaymakamlığı’nda hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Aslen Erzincanlı olan Kaymakam Kafkas, görev aldığı Torul ilçesinde gidilmedik yer bırakmayarak vatandaşların sorunlarını sürekli ayaklarına giderek dinlemeyi tercih edip, örnek yaklaşımı ve başarılı hizmetleriyle Torulluların gönlünde taht kurmuştu.

“Kaymakamlık makamını halkın makamı yapma yolunda büyük gayretler gösterdi”

Torul’da sürekli halkla iç içe olan bir Kaymakamın görev yapmasından mutlu olduklarını ifade eden Torullu vatandaşlar da, “Vatandaşlarla iç içe olan bir Kaymakamın Torulumuzda görev yapması bizler açısından mutlu edici ve onur verici bir durumdur. Kaymakam bey, hem iyi hem de kötü günümüzde hep yanımızda oldu. Kaymakamlık makamını halkın makamı yapma yolunda büyük gayretler gösterdi. Devlete başvurma, derdini anlatma ve çözüm arayan biz Torul halkına devletin şefkatli elini uzatan bir kaymakam olarak gönlümüzde taht kurmuştur. Herkese eşit mesafede duran, yardımseverliği, iyi niyeti ile tanıdığımız Kaymakamımızın yeni görev yerinde de aynı hizmetleri fazlasıyla yapacağından eminiz. Allah onun gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Yolu açık olsun” ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi.

“Hainler asla amacına ulaşamayacaktır”

Kaymakam Kafkas, üzücü olaydan sonra sosyal medya hesabından Safıtürk’ün fotoğrafını paylaşmış ve altına da şu notu düşmüştü:

“Aynı mesleği paylaşmaktan onur duyduğum, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk hain PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olmuştur. Yakınlarına sabırlar diliyorum, hepimizin başı sağ olsun. Mekanı Cennet olsun.. Hainler asla amacına ulaşamayacaktır.. Bayrağımız her daim göklerde dalgalanacaktır.”

Gümüşhane’de görev yapan 2 kaymakam Güneydoğu’da görevlendirildi

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde 2 yıldır Kaymakam olarak görev yapan Rizeli Şaban Arda Yazıcı da geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır’ın Hani ilçesine kaymakam ve ilçe belediyesine kayyum olarak atanmıştı. Kafkas’ın da atamasıyla Gümüşhane’de görev yapan 2 Kaymakam Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kritik görevler almış oldu.

Hakan Kafkas kimdir?

1982 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Üzümlü de muhtelif okullar da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı Zeytinburnu Vergi Dairesinde Gelir Uzman Yardımcılığı ve Ankara Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığında Vergi Denetmenliği görevlerinde bulundu. 2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Adayı olarak Erzincan iline atandı. Teftiş stajını Konya'da ve Kaymakam Refikliği stajını Bursa'nın Yenişehir İlçesi’nde tamamladıktan sonra Amerika 'da bir yıl süre ile İngilizce eğitimi aldı. 2012 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla tamamlayarak Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine atandı. 19.08.2013 tarihinde 2013/463 sayılı kararname ile Doğanşar Kaymakamı olarak atanan Hakan Kafkas, 28 Haziran 2015 tarihli İçişleri Bakanlığı’nın Mülki kararnamesiyle 1. Dereceli Gümüşhane ili Torul ilçesi Kaymakamı olarak atandı. Kaymakam Hakan Kafkas, evli ve bir çocuk babasıdır.