Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama faaliyetleri sırasında Derik ilçesi Kovanlı Mahallesi Üçyol kavşağında, BTÖ mensuplarınca patlayıcı madde döşenmesi için hazırlanmış 80x90 santimetre çapında 2 metre uzunluğunda yolun sağında çukur kazıldığı tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

