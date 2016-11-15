Mardin'in Derik ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edildiği terör saldırısını lanetledi. Ellerinde Türk bayrakları ile Derik Kaymakamlığı önünde bir araya gelen kalabalık grup, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için yazdığı mektupları kaymakamlığın ön kapısına astı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın metnini okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derik Temsilcisi Kerem Osmanoğlu, menfur terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, bir daha böyle saldırıların yaşanmamasını temenni etti.

Kaymakam Safitürk'ün, yıllarca Derik'te yapılmayan hizmetleri yapmaya çalıştığını dile getiren Osmanoğlu, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesi için birçok projeye kısa zamanda imza attığını, şehadet şerbeti içtiği güne kadar da devam ettiğini vurguladı. Osmanoğlu, “Derik'teki sivil toplum kuruluşları olarak Kaymakam Safitürk'ü çok seviyorduk. Allah şahittir ki biz Derikli sivil toplum kuruluşları ve Türkiye sevdalıları olarak Safitürk abimizi çok sevdik” diye konuştu.

Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi.

Mehmet Salih Keskin