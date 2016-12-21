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Derik’te teröre tepki yürüyüşü

Mardin’in Derik ilçesinde düzenlenen teröre tepki yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.


21 Aralık 2016 15:03

Mardin’in Derik ilçesinde teröre tepki yürüyüşü düzenledi. Derik’teki Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve siyasi partilerin ortak düzenlediği teröre tepki yürüyüşüne Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu da destek verdi. AK Parti Derik İlçe Teşkilatı önünde saat 12.00’de bir araya gelen yüzlerce kişi, teröre lanet okudu. Burada yapılan açıklamaların ardından toplanan kalabalık, PKK’ya lanet sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas’ın da katıldığı yürüyüşe polisin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

“Saldırıları kınıyoruz”

Basın açıklamasını STK’lar adına Derik Ziraat Odası Sözcüsü Osman Temelli okudu. Terör saldırılarını kınadıklarını açıklayan Temelli, "Türkiye’de huzur, sükun ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız olan odaklarca neredeyse iki yıldır çok yoğun bir şekilde gerçekleştirilen ve yüzlerce insanımızın ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İnsanlığa yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.

“Hedef Türkiye’nin yolunu kesmektir”

Güçlü Türkiye hedefinin her dönemde küresel güçler ve onların yerli işbirlikçilerini rahatsız ettiğini kaydeden Temelli, “Bu rahatsızlık, terör eylemleri, provokasyon faaliyetleri ve sosyo-kültürel alana yönelik çatışma, kutuplaşma arayışları olarak tezahür ettirilmiştir. Derik’te gerçekleşen ve her bir Deriklinin canından adeta bir parça koparan Kaymakamımız, canımız, kardeşimiz Muhammet Fatih Safitürk’ün şehadetiyle sonuçlanan terör saldırısı, bu olaylardan bağımsız değildir. Sözü edilen terör yapılanmaları ve faaliyetlerinin her birinin faili ya da sorumluları farklı olsa da, hedefi ortaktır. Hedef, bölgesinde huzuru, demokratik kültürü, kardeşlik ve birlik iklimiyle öne çıkan Türkiye’nin yolunu kesmek, güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu sona erdirmektir. Terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir” diye konuştu.

“Hevesleri kursağında kalacaktır”

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, tarihi ve kültürel olarak bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da yaşanan kırılma, çatışma, kamplaşma ve iç savaşların derinleşmesi ve sürmesi adına yürütülen faaliyetlerin içine çekilmek istenmektedir. Etnik kökene dayalı terör örgütü PKK ile din makyajlı terör örgütü IŞİD ve adeta bir haşhaşi topluluğu olan alçak FETÖ terör örgütünün maşa olarak kullanılması suretiyle, Türkiye’yi içine alan bölgede terör ve çatışma odaklı bir iklim değişikliği planlayanların hevesleri kursağında kalacaktır. Bu noktada; soğukkanlı değerlendirme, ortak akıl ve feraseti hakim kılmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemize ve geleceğimize yönelik oyunları bozma tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Millet olarak, acımız, yasımız ve teröre karşı tavrımız ortaktır. Acılarımızı yarıştırmayacağız, acılarımızı paylaşacağız, yasımızı birlikte tutacağız. Çanakkale ruhunu bir kez daha tescilleyerek, gerçekleştirilen terör saldırıları ve ölen insanlarımız üzerinden toplumsal gerginlik, ötekileştirme, çatışma ve kutuplaştırma söylemlerinin milletimizce boşa çıkarılacağına yürekten inanıyoruz. Derik halkı olarak; bütün vatandaşlarımızın huzurunun, yaşama haklarının ve güvenliklerinin teminat altına alınması için devletin ilgili birimlerinin azami gayret ve hassasiyet göstermelerini istiyoruz”.

“Bu millet sizlere asla boyun eğmeyecektir” 

Basın açıklaması sonrası bir konuşma yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Derik’te görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Son günlerde Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Sözen, “Çanakkale’de atamalarımıza diz çöktüremeyenler, Kurtuluş Savaşı’nda bize diz çöktüremeyenler, Kıbrıs Barış Harekatı’nda karşımızda aciz pozisyonuna düşenler, 15 Temmuz darbe girişiminde tankları ve toplarıyla bu aziz milletin önünde diz çökenler terör örgütlerini maşa olarak kullanarak bizlere diz çöktürtmeye çalışıyorlar. Bu aziz millet geçmişte Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta ve en son 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi bugün de sizlere asla boyun eğmeyecek, asla sizlere diz çökmeyecektir” dedi.

Yürüyüş dua ile sona erdi

Yapılan açıklamaların ardından Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, “Kahrolsun PKK” sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş, yapılan duaların ardından sona erdi. 

Mehmet Salih Keskin
MARDİN


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