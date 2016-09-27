Derik-Kızıltepe karayolunun Derik ilçesi girişindeki Tepedağ köyü mevkiinde dün saat 08.30 sıralarında teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 4 asker ile 2 korucu yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan korucu Nurettin Dinç, helikopterle getirildiği Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Dinç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde şehit oldu.