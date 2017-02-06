Guruptaki Dr.İbrahim Hakkı Ekinci, “Yürüyüş ekibimizle yaz kış yaptığımız doğa yürüyüşlerimiz var. Yazın kendine has özellikleri var kışın da özellikle derin kar yürüyüşleri insan sağlığına artı katkı sağlıyor, kondisyonunun artırır enerji yakımını artırıyor insanların bulundukları yerlerde yaklaşık 20cm ve üzeri karlarda bir iki km yol yürümeleri öneriyorum. Bugünkü yürüyüşümüzü yüksek rakımda ve 50- 60 cm karda gerçekleştirdik Doktor olarak benim tesbitim çok fazla kalori yakmasına hem de vücudun denge koordinasyon ortama adaptasyon gibi şeylerine artı katkı sağlıyor halkımıza önerimiz gerekli koruma tedbirlerini alarak ayaklarının üşümemesi donmaması için sağlam bot giymelerini hatta gerekirse tozluk tarzı şeyler kullanmalarını ve çığ riskine karşı tedbir alarak bunu da bir spor olarak yapmalarını öneririm” dedi.

Dursun Murat Aydın