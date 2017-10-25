Derin Mermerci, yeni sezon koleksiyonunu tanıttı

Derin Mermerci'nin, NetWork markası için tasarladığı Sonbahar / Kış 2017-18 koleksiyonu tanıtıldı. DM x NetWork adındaki koleksiyon Derin Mermerci’nin özgür ruhundan ilham aldığı belirtilirken, yalın ve zarif parçaları güçlü ve feminen tarzda yorumlamayı seven kadınların vazgeçilmezi olacağı bildirildi.

48 özel parçadan oluşan bu kapsül koleksiyonda; ışıltılı elbiseler, yakası işlemeli uzun hırkalar, desenli astar detaylı mantoların göze çarparken tül elbiseler, metalik görünümlü etekler ve maskülen takımlar, koleksiyonun öne çıkan tasarımlarından oldu.

