Derme çatma çadırda ölen kimsesiz adam mahalleliyi ağlattı

Alınan bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi’nde kimsesi olmadığı için sokakta kurduğu derme çatma çadırda kalan Selahattin Altınöz (62), henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Altınöz’ün cansız bedenini ise çadıra yemek getirdiği sırada bir mahalle sakini buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çadıra gelen sağlık ekipleri Altınöz’ün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde dururken mahallede oturan vatandaşlar ise Selahattin Altınöz’ün ölümüyle gözyaşlarına boğuldu.

Ezgi Savut isimli bir vatandaş, “Biz kendisini şahsen tanımayız ama yemek falan veririz, kimseye zararı olmaz. Zaten son günlerde ben bayağı hastayım diyordu. Nasıl olmuş anlamadık. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise Altınöz’ün çok iyi bir insan olduğunu çadırda mutlu olduğu için evde kalmak istemediğini belirterek, “Kendisine çok yardım etmek istedik ama kabul etmedi. Sığınma evlerine de gitmek istemediği için burada kalıyordu” ifadelerini kullandı.

Selahattin Altınöz’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya