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Derme çatma kulübede yaşam savaşı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2 yıl önce kirada oturdukları evde sobadan çıkan yangın nedeniyle bütün eşyaları yanan ve evsiz kalan aile, derme çatma bir kulübede yaşam savaşı veriyor.

Derme çatma kulübede yaşam savaşı

06 Aralık 2016 10:39
Derme çatma kulübede yaşam savaşı - Tıkla İzle

2 yıl önce çıkan yangında evleri yanan Bulut ailesi, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Evi yandıktan sonra çeşitli yerlerde kalan Bulut ailesi, Lüleburgaz İstasyon Caddesi’nde tek gözlü bir metruk binada elektrik ve su olmadan yaşıyor.

"BİR PARÇA EKMEK İÇİN BÖYLE GEÇİNİP GİDİYORUZ"

Çok zor şartlarda yaşam savaşı verdikleri söyleyen 61 yaşındaki aile reisi Veysel Bulut, "Evimiz yok. Ev kirası veremiyoruz. Şimdi burada oturuyoruz. Ben de arabayla hurda topluyorum. Bir parça ekmek için böyle geçinip gidiyoruz. Çocuğumun sara hastalığı var düşüp bayılıyor. 1 kişi çalışıyor ve burada oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"EVE ÇIKMAK İSTİYORUZ AMA NASIL ÇIKALIM?"

Para olmadığı için eve çıkamadıklarını aktaran Bulut, "7 tane çocuk var. Burada 3 çocuk var, kalanları evli. Eve çıkmak istiyoruz ama nasıl çıkalım? Eve çıkmak yeni bir düzen, para olamayınca nereye çıkacağız? Olsa çıkacağız. Çalışan olmadan zor, 5 saat hurda aramak için geziyorum. Sabah 6’da kalkıyorum. Hava soğuk olduğu zaman çıkamıyorum" dedi.

"İNSANI GECE BİR ŞEY ISIRSA, ALLAH MUHAFAZA ÖLÜR GİDER İNSAN BURADA"

Mefaret Bulut, güzel bir evde oturmak istediğini söyledi. Bulut, "Ben de istiyordum güzel bir evde oturayım. Suyum, elektriğim her şeyin olması lazım. İmkansızlıktan oturuyorum ben burada. Ev olsa bile bunlarla nasıl çıkayım. Makinem, çamaşır makinem olsa bir başka olur. İnşallah geçeriz. Ne lamba var ne bir şey var. Karanlık yerde. İnsanı gece bir şey ısırsa, Allah muhafaza ölür gider insan burada. Ama ne yapalım? Bu kadarına şükürler olsun. Düzelir belki işler. Öteki oğlum sara hastası. Küçük kız evladım var. Onu okula gönderiyordum, kaydını aldık. Baş edemedim. Ne yapayım? Üstü başı var. Geçimler çok zor" ifadelerini kaydetti.

"ÜŞÜYORUZ"

Yaşamın çok zor olduğunu ifade eden Mefaret Bulut, "Kaç yaşında adam bizi bakıyor. Küçücük yerde bir barakada ileriye doğru ne olacak hiç bilmiyoruz. Üşüyorum. Üşümeye başlıyoruz burada ama ne yapalım? Yanarız burada hepimiz. Allah kimseyi düşürmesin. Kızımı bile okula gönderemiyorum. Evim yanınca attık kendimizi buraya. Bir yıkım olsa üzerimize devrilecek. Ölüp gider insan burada, dışarıda yemek yapıyorum. İçerisi çok dar. Mecbur buraya koydum. Çok zor." diye konuştu.

Bulut çiftinin 23 yaşındaki sara hastası oğulları Osman Bulut, "Sara hastasıyım. Çalışıp edemiyorum. İnsanlar korkuyor işe almaya. Haftada bir kez hastalığım nüksediyor. İlaçları kullanıyordum, bıraktım" dedi.

Etiketler: derme çatma kulübe, kırklareli


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