Olay, Kolejtepe Mahallesi Keleşhoca Sokak’ta bulunan dernek şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir şekilde kapısını açtıkları derneğe giren şahıslar, içeride bulunan malzemeleri alarak kaçmaya başladı. Kısa sürede derneğe onlarca kişi gelerek içerideki gıda, kıyafet ve ev eşyalarından oluşan malzemeleri aldı. O sırada devriye görevini yapan bir polis ekibi durumu fark edince derneğin kapısını kilitleyerek olay yerine takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekibin sevk edilmesi ile birlikte dernekte bulunan ve aralarında Suriye uyruklu şahısların da yer aldığı yaklaşık 40 kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.