Diğer
Kategoriler

Dernek başkanı ölü bulundu

Samsun'da dernek başkanı, dernek binasında ölü bulundu.

Dernek başkanı ölü bulundu

22 Şubat 2018 14:56

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu derneğin başkanlığını yürüten ve mültecilere yardım yapan kardeşi ile birlikte yaşayan Hüseyin Kılınç (50), akşam eve gitmedi. Bunun üzerine bugün dernek binasına giden kardeşi, kapının kapalı olduğunu görünce 155'i arayarak polisten yardım istedi. Olay yerine giden polisler, demir kapının camını kırıp kapıyı açarak içeri girdiklerinde oturduğu yerden yüzüstü düşmüş olan Hüseyin Kılınç'ın cesedi ile karşılaştı. Bedensel engelli olan Kılınç'ın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Savcının Kılınç'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hüseyin Kılınç'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kılınç'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.  

Muhammer Ay
 

Etiketler: dernek binasi, Hüseyin Kılıç, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç