Ders çalışırken canından oldu

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesine bağlı Kemalettin Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi, İddiaya göre, ikametinde ders çalıştığı esnada başının ağrıdığını ve karın ağrısı çektiğini söyleyen H.E.’isimli kız öğrencinin bayılması üzerine yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybetti. Lise öğrencisi H.E.’nin ani ölümü tüm aileyi yasa boğarken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. H.E.’nin cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morgunda ön otopsinin yapıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Serdar Şahin

