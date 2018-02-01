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Derse geç kalan öğrenciden rapor isteyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap

Doktorun öğretmene yazdığı cevap sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Derse geç kalan öğrenciden rapor isteyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap

01 Şubat 2018 16:21

Derse geç kaldığı için "yok" yazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi. Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hem öğrenciler ve hem de sağlık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor. Cevapta, "Değerli hocam; öğrencinize "geç kaldın, yok yazıldın, git rapor al" dediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan sahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Öyleyse yoklamada öğrencinizi var gösterin. Saygılar…" denildi. 

Zafer Peker
 

 

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