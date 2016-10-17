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Dershaneler bölge sorumlusu öğrenci evinde yakalandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY operasyonunda dershanelerin bölge sorumlusu olarak arananlar listesinde olan zanlı, gizlendiği öğrenci evinde yakalandı.

Dershaneler bölge sorumlusu öğrenci evinde yakalandı

17 Ekim 2016 23:48
Dershaneler bölge sorumlusu öğrenci evinde yakalandı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbar üzerine Onikişubat ilçesi Yirmikincigün Mahallesi Akdeniz sitesi A Blokta yer alan öğrenci evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında hakkında yakalama kararı olan özel dershanelerin bölge sorumlusu M.T. (40)üzerinde Emir adına düzenlenmiş sahte kimlikle birlikte yakalandı. M.T. ile birlikte öğrenci evinde yaşayan adına Fatih Mehmet düzenlenen sahte kimlikle M.Ö., üzerinde Soner sahte kimliğiyle Ö.A. ile Y.D. gizlendikleri öğrenci evinde gözaltına alındı. Polis baskınıyla Mustafa Tatli, üzerinde bulunan cep telefonu pencereden attı.

Evde arama yapan polis, 5 bin dolar nakit para, pencereden atılan cep telefonu ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

“Dershanelerin sorumlusu polisten kaçmak için polis telsizi kullanmış”

Aynı apartmanda ikamet eden iki öğrenci, birinci katta ikamet eden komşularından şüphelenmeleri üzerine balkonlarına yastık atma bahanesiyle evde yaptıkları kontrollerde polis telsizini fark etmeleriyle, polise haber verdiklerini söyledi. İhbarı yapan öğrenciler, “Birinci katta oturan öğrencilerden şüpheleniyorduk. Dördüncü kattaki evimizden bunların balkonuna yastık attık. Yastığı isteme bahanesiyle eve girdiğimizde telsiz ve daha önceden FETÖ ile bağlandığı olduğunu bildiğimiz iki kişiyi gördük. Bunun üzerine polisi arayarak ihbarda bulunduk” dedi. 

Muhammet Özer 

Etiketler: dershanelerin bölge sorumlusu, FETÖ/PDY operasyonu, kahramanmaraş, öğrenci evi, yakalandı


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