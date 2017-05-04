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Dersim olaylarının 80. yılında “Dersim Harekatı” paneli

Tunceli’de Dersim olaylarında hayatını kaybedenler anısına anma ve panel gerçekleştirildi.

Dersim olaylarının 80. yılında “Dersim Harekatı” paneli

04 Mayıs 2017 21:59
Dersim olaylarının 80. yılında “Dersim Harekatı” paneli - Tıkla İzle

Tunceli’de Demokratik Alevi Derneği tarafından Dersim olaylarının 80. yıl dönümü nedeniyle anma ve panel gerçekleştirildi. Panel öncesinde Dersim harekatında hayatını kaybedenler için mum yakılarak dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu.

Panelde konuşan Demokratik Alevi Derneği yöneticisi Dursun Demirtaş, “Coğrafyamız toplumumuz için Hızır mekanı, evliyalar, ocaklar diyarı ve ziyaretler coğrafyasıdır” dedi.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ise yaptığı konuşmada, “Dersim sadece bugün Tunceli vilayeti olarak nitelendirilen küçük bir coğrafyanın adı değildir. Batı Dersim Koçgiri’yi içine alan Erzincan, Tercan’ın dahil olduğu büyük bir coğrafyanın adıdır. Dersim’de yaşayan farklı ulus ve milliyetlerden insanların oluşturduğu ve Alevi inancında rızalık şehri olarak nitelendirilen bir tür konfederal yaşamın yaşandığı bir yerdir. Dersim o yüzden çok önemlidir. Alevi kaynakları Dersim’de, Koçgiri’de büyük Dersim’dedir” diye konuştu.
Dersim Araştırma Merkezi üyesi Selman Yeşilgöz ile Eğitimci Menşure Doğan da askeri harekata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, sanatçı Ferhat Tunç, Dersim Araştırma Merkezi üyesi Selman Yeşilgöz, Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, dernek yöneticileriyle bazı Alevi dedeleri katıldı. 

Tunceli’de Dersim olaylarının 80. yıl dönümünde mumlar yakılarak oturma eylemi yapıldı.
Dersim harekatının 80. yıl dönümünde Seyit Rıza Meydanı’nda olaylarda ölenler anıldı. Anma törenine, HDP Milletvekilleri Müslüm Doğan, Erdal Ataş, Alican Önlü, bazı Alevi dedeleri ile vatandaşlar katıldı. Seyit Rıza Heykeli önüne karanfiller bırakarak mumlar yakan grup, oturma eylemi yaptı. Sanatçılar Ferhat Tunç ve Erdoğan Emir tarafından da ağıtlar okundu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı anma olaysız sona erdi. 

Ercan Topaç

Etiketler: 80. yılı, Dersim Harekatı, Dersim olayları, panel, Tunceli


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