Dersimiz dolandırıcılık

Düzce Üniversitesi, dolandırıcılık iddiasıyla çalkalanıyor. Aralarında iki rektör yardımcısının da bulunduğu 40 akademisyen, kendilerinden villa yapma vaadiyle para toplayan bir akademisyen ve onun müteahhitlik yapan amcasının oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Akademisyenlerden 1 milyon 830 bin lira peşinat toplayan şirketin, iflas ettik diyerek paraların üstüne yattığı ileri sürüldü. Arkadaşlarının mağdur olmasına yol açan akademisyen, 4 kişinin öldüğü ikinci Osmangazi vakasının yaşanmaması için başka ilçeye gönderildi.

ARSAYI BİLE GÖRDÜLER

İddiaya göre Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. F.Ö. bir yıl önce bir grup akademisyeni, akrabası olan müteahhit Ö.F.Ö. ile tanıştırdı. İki amcaoğlu üniversite mensuplarına bir toplantı eşliğinde projelerini anlatıp, 250 bin liraya Düzce Konuralp mevkiinde villa yapacaklarını taahhüt etti. Aralarında iki rektör yardımcısının da bulunduğu 40 akademisyen, müteahhide 50 ile 65 bin lira arasında peşinat ödedi. Hocalara villaların yapılacağı iddia edilen arsalar bile gezdirildi.

TARLA BAŞKASINA AİT ÇIKTI

"Üniversite Mahallesi" adı verilen projede inşaata bir türlü başlanmadı. Akademisyenler müteahhidi arayıp villaların akıbetini sormak istedi. Ancak Ö.F.Ö telefonlara çıkmadı. Hocalar bu sefer kendini "Üniversite Mahallesi Proje Koordinatörü" olarak tanıtan öğretim üyesi F.Ö.’nün yakasına yapıştı.

Dr. F.Ö. proje katılımcılarına, müteahhidin normalde tarım alanı olan bir yere villa inşa etmek adına birtakım bağlantılarını kullandığını ancak başarılı olamadığını, İstanbul’daki bir arsasını satarak, akademisyenlere peşinatları geri vereceğini taahhüt ettiğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, müteahhidin imzaladığı senetlerde adı geçen firmanın üzerine mal varlığı ya da herhangi bir paranın bulunmadığı, villa arsası diye gösterilen arazinin ise hâlâ köylülere ait olduğu ve imar izni alınmadığı anlaşıldı. Dolandırıldığını söyleyen akademisyenler avukatları aracılığı ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulundu. Üniversite yönetimi, akademisyenlerin şikâyeti üzerine araştırma komisyonu kurdu. Osmangazi Üniversitesi'ndeki hadisenin bir benzenin yaşanmaması için Dr. F.Ö. ihtiyaten il merkezinden bir ilçeye sürgün edildi.

OKULDAN SÜRÜLDÜ

İsmini vermek istemeyen mağdur akademisyenlerden biri "Villalar bu yılın kasım ayında teslim edilecekti. Arkadaşlarımızdan arabasını, evini satıp kirada oturanlar var. Biz arabamızı sattık, bize aracı olan hoca kendine son model cip aldı. Şimdi bu hoca üniversitede görevine devam ediyor ancak güvenlik sebebiyle bir başka ilçeye sürdüler" dedi.

KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTU

Öğretim Üyesi F. Ö. ise konuya ilişkin tarafımıza yaptığı açıklamada "Akrabam müteahhittir. 2017 Ağustos sonlarındaydı. Bana bir üniversite mahallesi projesi yapılıp yapılamayacağını sordu. Ben de onunla arkadaşlar arasında irtibatı sağladım. Onları tanıştırdım. Kuzenim taahhütlerini yerine getirmediği için arkadaşlar bana tepki gösterebilir endişesiyle üniversite içerisindeki bir birimden başka bir birime görevlendirildim. Tamamıyla yöneticilerimizin takdiriyle gerçekleşti. Ben sadece ev konusunda aracılık ettim. Kötü bir niyetim yoktu. Kuzenim yeni bir ortakla işi yapacak fakat onu da kabul etmiyorlar. Yer de hazır yatırımcı da hazır. Müteahhit Ö.F.Ö. parayı ödeyeceği taahhüdünü yerine getirecektir" diye konuştu.

Müteahhit, borcunu kapatmış

Müteahhit Ö.F.Ö'nün topladığı parayı, şirketin borçlarını kapatmak için kullandığı, akademisyenlere gönderdiği SMS'le ortaya çıktı. Mesajında piyasaya artık borcunun kalmadığını, uygun olduğu bir zaman içerisinde villaları yapmaya gayret göstereceğini ileten müteahhit, iddiaya göre bu süre zarfında hakkını arayacak katılımcıları "Bir şey elde edemeyeceksiniz" diyerek tehdit etti. Görüşlerine başvurduğumuz müteahhit Ö.F.Ö "Kasım 2017'de Konuralp'deki bir fabrika yakınındaki arsa üzerinde çalışmalarımız başladı. Tarım İl Müdürlüğü tarım arazisi diyerek izin vermedi. Biz de yeni arsa arayışına başladık. Ancak istenilen özelliklerdeki yeni bir arsa bulamadık. Arsa imara açılmadı, hocalar tarafından istenilen özelliklerde yeni bir arsa bulamadım. Ortağım ile aramızda sorun çıktı" dedi ve taahhütlerini yerine getireceğini savundu.

SADECE ONLAR MAĞDUR DEĞİLMİŞ

Üniversite akademisyenlerinden bir başka mağdurun, Düzce’deki bazı avukatların ifadelerine dayandırdığı iddiaya göre; müteahhit Ö.F.Ö. 13 -14 Nisan tarihlerinde bir başka aileyi dolandırmakla da suçlanıyor. 50 bin lira zararı olduğunu öğrendiğimiz mağdur akademisyen şunları söyledi: Köyde yaşayan bir aile ile kat karşılığı anlaşmış. Ev yapacağım deyip, resmi işlemler için vekâlet almış ve 2 milyon lira değerindeki arsayı İstanbul’da bulunan bir iş adamına 830 milyon lira bedelle satmış. Aile e-Devlet’ten gelen mesajla olayı öğrenince ortalık karışmış. Jandarma gelmiş. Biz de bu meseleyi davamızı almaları için gittiğimiz Düzce’deki avukatlardan öğrendik. Üzüldüğümüz asıl konu arkadaşımız dediğimiz, güvendiğimiz F.Ö'nün olayları başından beri bildiğini itiraf etmesi. Hoca, dostluğumuzu, iyi niyetimizi kullandı. Bize "İmar meselesi çözüldü" dedi ama arazi köylü vatandaşların üzerinde çıktı.

Türkiye Gazetesi