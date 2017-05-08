Dersimspor'un itirazı reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, olağanüstü toplantısında gündemdeki dosyaları inceledi ve karara bağladı. 29 Nisan tarihinde oynanması gereken Dersimspor-Çatalcaspor mücadelesi öncesinde Elazığ-Tunceli karayolu arasında yola döşenen el yapımı patlayıcının imhası nedeniyle güvenlik güçleri karayolunu trafiğe kapatmış ve Çatalcaspor mücadeleye geç kalmıştı. Bu nedenle PFDK'ya sevk edilen Çatalcaspor'a herhangi bir ceza verilmemişti. Bu kararın ardından Dersimspor, PFDK'nın kararına itirazda bulundu. Tahkim Kurulu, konuyu görüşerek karara bağladı ve oybirliğiyle Çatalcaspor hakkında ceza tayinine yer olmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

1. Dersim Spor Kulübü'nün, PFDK'nın Çatalca Spor Kulübü hakkında verdiği 02.05.2017 tarih ve E.2016-2017/996 - K.2016-2017/1167 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Çatalca Spor Kulübü hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair PFDK kararının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/215)

2. Manisa Spor Kulübü futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın, PFDK'nın 04.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1005 - K.2016-2017/1189 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Manisa Spor Kulübü futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmişti.