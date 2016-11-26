Kıbrıs asıllı olan Derviş Zaim, “Rüya”da; ‘mimari sanatını’, genç bir kadın gözünden anlatıyor. Başlıca rollerde; Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit, Gizem Akman, Mehmet Ali Nuroğlu, Enis Arıkan, Murat Karasu, İbrahim Selim, Osman Alkaş, Ayşe Lebriz, Murat Kılıç, Atılay Uluışık, Nadi Güler, Zafer Altun gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, aynı zamanda; ‘Kıbrıslı’ yönetmenin 9’uncu uzun metrajlı filmi olma özelliğini de taşıyor.

“Rüya”; ünlü yönetmen Zaim’in; kendi deyimleri ile, “doğa üzerine yaptığım filmler ile, geleneksel sanatlardan yararlanarak yaptığım filmlerin kesişme noktasında yer alan; ve bu kez, mimari ile ilgili olan bir kadın filmi.”