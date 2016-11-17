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Derya Eşme dünya üçüncüsü

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde Derya Eşme ile bronz madalya kazandı.

Derya Eşme dünya üçüncüsü

17 Kasım 2016 10:21

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde düzenlenen ve 5 gün sürecek olan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'na yaklaşık 100 ülkeden 900 civarında sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde bayanlar 42 ve 44 ile erkekler 45 ve 48 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti.

Bayanlar 44 kiloda tatamiye çıkan Derya Eşme, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ekvator’dan Kimberly Gonzalez’i 8-1, üçüncü turda Sırbistan’dan Miljana Stefanov’u 13-2, çeyrek finalde ise İspanya’dan Lorena Cabel Solaz’ı 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kosta Rika’dan Maria Calderon’a normal süresi 4-4 biten müsabakada altın vuruşla mağlup olan Derya Eşme, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada ilk gün mücadele eden diğer sporcularımızdan bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan ile erkekler 48 kiloda Burak Aşık çeyrek final, 45 kiloda Enver Nazlı ise 2. turda elendi. Vancouver Başkonsolosu Anıl Bora İnan ve Konsolos Muavini Selçuk Çiçek de, müsabakaları yerinde takip etti ve milli takımımızla yakından ilgilendi.

Şampiyonanın ikinci gününde bayanlar 46 kiloda Hamiyet Toğan ve 49 kiloda Şüheda Nur Güler ile erkekler 51 kiloda Muhammed Talha Şen ve 55 kiloda Kemal Külük madalya mücadelesi verecek. 

Etiketler: Derya Eşme


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